مجلس الأمة : جلسة علنية غدا الاثنين مخصصة لعرض و مناقشة قانون المالية ل 2021

الجزائر - يواصل مجلس الأمة أشغاله غدا الاثنين بتقديم و مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 و ذلك خلال جلسة علنية حسبما أفاد به يوم الأحد بيان صادر عن مجلس الأمة.