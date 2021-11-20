كوفيد-19: الشركاء المهنيين مدعوون لرفع درجة اليقظة والتحسيس من المخاطر

الجزائر- دعا وزير التجارة، كمال رزيق اليوم السبت الشركاء المهنيين إلى رفع درجة اليقظة والتحسيس من مخاطر وباء كوفيد-19، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه "في إطار إجراءات الحكومة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد-19 ترأس اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 وزير التجارة ، كمال رزيق بمقر الوزارة اجتماع حضره كل من الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة و رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار".

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يقوم بها السيد الوزير مع الشركاء المهنيين" لرفع درجة اليقظة والتحسيس من مخاطر تفشي الوباء".

كما أشار البيان إلى أن هذه العملية تكون "بمضاعفة عمليات التوعية والاخطار وضرورة تجند الجميع خاصة فئة التجار"، مذكرا ان هذه الفئة سبق لها ان ساهمت في هذه العملية رفقة مختلف المصالح العمومية في مكافحة الوباء مع بداية ظهوره بالجزائر .

وكان السيد رزيق قد قدم الخميس الفارط تعليمات صارمة للمدراء الجهويين والمدراء الولائيين بضرورة التواجد في الميدان على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع و ضرورة التجند الكامل في هذا الظرف الصحي الخاص كما سبق وتجند كل الإطارات وموظفي القطاع مع بداية هذه الجائحة في مارس الماضي.

هذا إلى جانب متابعة تنفيذ كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي الوباء والتنسيق الكامل تحت سلطة ولاة الجمهورية في الاتخاذ اي قرار استعجالي من شانه حماية صحة المواطن .

كما كانت الوزارة قد قررت مؤخرا تعميم عملية بيع الكمامات لدى مختلف التجار دون رخصة مسبقة من القطاع لتخفيف الضغط على الصيدليات وجعل هذا المنتوج الوقائي في متناول جميع المواطنين.