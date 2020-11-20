نسيم ضيافات يتطرق مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر إلى سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

الجزائر- استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات, يوم الخميس, سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر, لي أون يون, حيث استعرض الجانبان واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الاقتصادي و تطرقا إلى سبل التعاون ووسائل تعزيزها, حسبما افاد به بيان للوزارة المنتدبة.

و بالمناسبة, عرض الوزير الاستراتيجية الجديدة المنتهجة في قطاع المؤسسات المصغرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي مبرزا في ذات الوقت الأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لمجال الاقتصاد الشباني وهو في قلب الإصلاحات الجديدة التي يقترحها السيد ضيافات, حسب البيان.

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و في نفس السياق, تطرق الوزير المنتدب الى خلق روابط التعاون بين الجزائر وكوريا في هذا المجال من أجل السماح للمؤسسات المصغرة الجزائرية للاستفادة من خبرة نظيرتها الكورية.

و بدوره اكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية على أن الجزائر "شريك اقتصادي واستراتيجي بالنسبة لديه" وهو ما يشجعهم على الدفع بالعلاقات الثنائية أكثر في مجال المؤسسات المصغرة, حيث عبر عن انفتاحه بخلق برنامج تعاون في المجالات التي تطرق إليها السيد ضيافات.