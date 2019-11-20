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تجارة: تعليمات صارمة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من تفشي كوفيد-19

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 15:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
تجارة: تعليمات صارمة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من تفشي كوفيد-19

الجزائر - وجه وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، تعليمات صارمة للمدراء الجهويين والمدراء الولائيين للقطاع بضرورة التواجد في الميدان و متابعة تنفيذ إجراءات الحد من تفشي وباء كوفيد-19، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و وجه السيد رزيق هذه التعليمات خلال اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، ترأسه اليوم الخميس، بمقر الوزارة، مع المدراء الجهويين والمدراء الولائيين للقطاع، يضيف نفس المصدر.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على تعليمات الوزير الأول للسيد وزير التجارة في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ الأربعاء 18 نوفمبر 2020 بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية فيما يخص قطاع التجارة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

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وبالمناسبة، قدم الوزير، حسب نفس المصدر، جملة من التعليمات الصارمة للسيدات والسادة المدراء بضرورة "التواجد في الميدان على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وضرورة التجند الكامل في هذا الظرف الصحي الخاص كما سبق وتجند كل إطارات وموظفي القطاع مع بداية هذه الجائحة في الجزائر".

كما طلب الوزير "متابعة تنفيذ كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي الوباء والتنسيق الكامل تحت سلطة السيدة والسادة ولاة الجمهورية في اتخاذ أي قرار استعجالي من شانه حماية صحة المواطن".

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تجارة: تعليمات صارمة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من تفشي كوفيد-19
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 15:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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