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مشروع مرسوم رئاسي لتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 10:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
مشروع مرسوم رئاسي لتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

الجزائر- تم يوم الأربعاء خلال اجتماع الحكومة المنعقد برئاسة الوزير الأول, عبد العزيز جراد, دراسة مشروع مرسوم رئاسي حول تغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية.

وأفادت مصالح الوزير الأول في بيان أن "الحكومة استمعت إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 ـ 234 الـمؤرخ في 02/07/1996، والـمتعلق بدعم تشغيل الشباب".

ومن بين التدابير الجديدة المدرجة, يأتي تغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية, بحسب المصدر ذاته.

و في اطار هذا المرسوم,، تقرر رفع الصعوبات الـمواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وبالتالـي، ضمان ديمومة الـمشاريع الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، فإن الأمر يتعلق بإعادة تمويل المؤسسات الـمصغرة التي تعاني صعوبات و باستبدال صيغة تنظيم الـمؤسسات المصغرة من "الـمكاتب الجماعية" إلى صيغة جديدة تتمثل في " تجمع الـمؤسسات الـمصغرة" و كذا بإدراج إمكانية إيواء الـمؤسسات الـمصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع و الخدمات.

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و أدرج نص هذا المشروع في اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 23 أغسطس الأخير و المتعلقة بإعادة تنشيط جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبترقية المقاولاتية.

آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 11:59
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مشروع مرسوم رئاسي لتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 10:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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