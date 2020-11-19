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مالية : بن عبد الرحمان يتطرق مع سفير اسبانيا بالجزائر الى العلاقات الاقتصادية الثنائية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 09:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرات
مالية : بن عبد الرحمان يتطرق مع سفير اسبانيا بالجزائر الى العلاقات الاقتصادية الثنائية

الجزائر- استقبل وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة سفير اسبانيا بالجزائر, فرناندو موران كالفو سوليتو , حيث تطرق الطرفان الى واقع العلاقات الاقتصادية و المالية الثنائية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء, "أبرز الطرفان علاقات الصداقة و حسن الجوار التي تربط البلدين", حسب البيان, الذي يضيف أن الجانبين استعرضا أيضا واقع التعاون الاقتصادي والمالي و كذا السبل والوسائل الكفيلة بتمتين هذا التعاون أكثر فأكثر.

و اغتنم وزير المالية هاته الفرصة, ليبلغ ضيفه بالتطور الأخير للوضع الاقتصادي للبلد والاجراءات التي اتخذت في اطار قانون  المالية المقبل, وكذا مختلف مشاريع الاصلاحات التي تعتزم الحكومة مباشرتها.

من جهته, أشار السفير الاسباني الى واقع تطور الاقتصاد الاسباني, لا سيما, في السياق  الراهن المتميز بالأزمة الصحية كوفيد-19.

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و أبرز السفير الاسباني, على صعيد أخر, التزام المؤسسات الاسبانية بالاستثمار في السوق الجزائرية وبإقامة علاقات شراكة, على نحو يساهم في تنويع الاقتصاد الجزائري.

هذا وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى امكانيات التعاون والتنسيق بين البلدين على مستوى المؤسسات المالية الدولية.

آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 10:09
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مالية : بن عبد الرحمان يتطرق مع سفير اسبانيا بالجزائر الى العلاقات الاقتصادية الثنائية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 09:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرة   شارك

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