مالية : بن عبد الرحمان يتطرق مع سفير اسبانيا بالجزائر الى العلاقات الاقتصادية الثنائية

و خلال هذا اللقاء, "أبرز الطرفان علاقات الصداقة و حسن الجوار التي تربط البلدين", حسب البيان, الذي يضيف أن الجانبين استعرضا أيضا واقع التعاون الاقتصادي والمالي و كذا السبل والوسائل الكفيلة بتمتين هذا التعاون أكثر فأكثر.
و اغتنم وزير المالية هاته الفرصة, ليبلغ ضيفه بالتطور الأخير للوضع الاقتصادي للبلد والاجراءات التي اتخذت في اطار قانون المالية المقبل, وكذا مختلف مشاريع الاصلاحات التي تعتزم الحكومة مباشرتها.
من جهته, أشار السفير الاسباني الى واقع تطور الاقتصاد الاسباني, لا سيما, في السياق الراهن المتميز بالأزمة الصحية كوفيد-19.
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و أبرز السفير الاسباني, على صعيد أخر, التزام المؤسسات الاسبانية بالاستثمار في السوق الجزائرية وبإقامة علاقات شراكة, على نحو يساهم في تنويع الاقتصاد الجزائري.
هذا وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى امكانيات التعاون والتنسيق بين البلدين على مستوى المؤسسات المالية الدولية.