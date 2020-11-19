مالية: بن عبد الرحمان يستقبل سفير المملكة المتحدة اثر انتهاء مهامه بالجزائر

الجزائر- استقبل وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء سفير المملكة المتحدة بالجزائر, باري روبيرت لوين الذي أدى له زيارة وداع اثر انتهاء مهامه بالجزائر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان أن "السيد باري روبرت لوين أوضح أنه تقدم بطلب الاستقبال هذا قبل رحيله من أجل لقاء وزير المالية ليتطرق معه إلى واقع التعاون الثنائي وآفاقه وكذا سبل و وسائل تعزيزه".

و شكلت هذه المقابلة فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الاقتصادية الثنائية, وكذا آفاق تطويرها وتعزيزها, لا سيما في قطاع البنوك و المالية, وهذا في إطار روح المصلحة المشتركة", يضيف البيان.

كما تطرق السيد بن عبد الرحمان مع ضيفه الى الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر, لا سيما السياسات و الاصلاحات التي تعتزم الحكومة مباشرتها بغرض رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

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و بخصوص خروج المملكة المتحدة القريب من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت), أعرب وزير المالية عن أمله في رؤية اشراك "أكبر" للمؤسسات البريطانية في السوق الجزائرية, لا سيما بعد الاصلاحات التي سيتم وضعها.

وقال الوزير أن هذه المؤسسات يمكنها "الاستفادة من مزايا سوق محلية واعدة وأن تجعل من هذه الأخيرة قطبا لتوسيع نشاطاتها في المنطقة وفي القارة الافريقية".

و ختم البيان الى أن السفير البريطاني أعرب عن استعداد بلده لضمان الدعم والمساعدة التقنية في مجال التسيير والتخفيف من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.