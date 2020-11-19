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صناعة : الوزارة ستتدخل من أجل تسهيل دخول الخبراء الأجانب الى الجزائر لصالح المتعاملين المحليين

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 08:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
صناعة : الوزارة ستتدخل من أجل تسهيل دخول الخبراء الأجانب الى الجزائر لصالح المتعاملين المحليين

الجزائر- أعلنت وزارة الصناعة يوم الأربعاء أنها ستتدخل من أجل تسهيل دخول الخبراء الأجانب الى الجزائر لصالح المتعاملين الاقتصاديين المحليين في إطار صيانة تجهيزات الإنتاج أوتشغيلها.

وجاء في بيان لذات القطاع الوزاري "ان وزارة الصناعة سجلت التماس العديد من المتعاملين الاقتصاديين لتسهيل دخول الخبراء الأجانب إلى الجزائر في إطار صيانة تجهيزات الإنتاج أو تشغيلها".

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ومن أجل تسهيل دخول هؤلاء الخبراء إلى التراب الوطني، تعلم وزارة الصناعة المتعاملين الاقتصاديين، أن تدخلها لدى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يستدعي إرسال طلبات مرفوقة بنسخ من الصفحة الأولى لجواز سفر الخبراء المعنيين, يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 10:14
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صناعة : الوزارة ستتدخل من أجل تسهيل دخول الخبراء الأجانب الى الجزائر لصالح المتعاملين المحليين
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 08:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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