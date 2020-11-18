صيد بحري: إعداد دفتر شروط متعلق بالاستثمارات في صناعة تربية المائيات

الجزائر- أعلن وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية, سيد أحمد فروخي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ، عن إعداد دفتر شروط جديد متعلق بتمويل الاستثمارات في قطاع صناعة تربية المائيات.

وفي تصريح عقب اختتام ورشة العمل الوطنية الأولى حول تطوير الصناعة في قطاع تربية المائيات التي عقدت عن طريق التواصل المرئي عن بعد بمشاركة المستثمرين والبنوك وشركات التأمين، أكد السيد فروخي على اهمية الاستثمار في هذه الصناعة، لا سيما في صناعة الأقفاص العائمة.

وأكد وزير الصيد البحري أن "هذه الصناعة المحلية ستمكن من التقليل من تكلفة المعدات المستوردة بالعملة الصعبة و كذا تكاليف الإنتاج في مجال تربية المائيات التي ستؤثر بالضرورة على أسعار الأسماك".

و أوضح أن دفتر الشروط الجديد يستند على ترقية تربية المائيات من خلال اشراك الخبراء والباحثين والانضمام الى استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع في افق عام 2024.

وخلال هذا الاجتماع، أوصى وزير الصيد البحري الفاعلين في قطاع تربية المائيات بإعداد منصة رقمية تحتوي على البيانات المتعلقة بالمستثمرين من أجل تطوير معدات صناعة تربية المائيات في الجزائر.

"و تمكن المنصة من خلق تناسق بين المنتجين والصناعيين واصحاب المشاريع من أجل تطوير إنتاج معدات تربية المائيات ، حسب احتياجات متعاملي القطاع الخاص، قصد التقليل التدريجي للواردات".

و قال الوزير"من الضروري الانتقال من نشاط الكفاف إلى ممارسة تربية المائيات الاحترافية واسعة النطاق والحديثة، وذلك من خلال تصنيع نشاط تربية المائيات الذي يلعب دورًا مهمًا في الإنتاج والنمو الاقتصادي".

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وتابع يقول أن الأهداف التي حددتها استراتيجية القطاع ترتكز على تشجيع الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار ومرافقة اصحاب المشاريع، لا سيما فيما يخص تطوير الأنشطة الملحقة.

في الوقت الحالي ، يتم استيراد معظم المعدات المستخدمة في تربية المائيات ، مما يجعل تكاليف الإنتاج باهظة الثمن ، حسبما اوضح المبادرون بهذه الورشة التي عقدت في مقر الوزارة ، مع التطرق الى الصعوبات المتعلقة بإصلاح او استخلاف المعدات المعطلة التي تؤدي إلى زيادة تكاليف التسيير.

أما بالنسبة للاستثمارات المُنجزة في قطاع تربية المائيات، فقد اكدوا أن هذا القطاع المزدهر يضم أكثر من 70 مزرعة مائية ومزرعة قارية في مرحلة الاستغلال.

من أجل ضمان التنمية المستقرة والمستدامة لهذا النشاط، أوصى المشاركون في الورشة بوضع استراتيجية تمكن من الجمع بين المهارات في هندسة تربية المائيات الضرورية لتطوير تجهيزات و معدات تربية المائيات المكيفة و التي تستجيب للمعايير الدولية.

وحذر الخبراء كذلك من أن الاعتماد المفرط على استيراد المعدات قد يؤدي لتوليد العوامل التي تحُد من تطوير الأنشطة الملحقة، ومن هنا تأتي ضرورة تطوير هذه الصناعة.

و قد مكنت الورشة الخاصة بتنمية صناعة تربية المائيات الأطراف من إجراء تقييم لتحديد القدرات التصنيعية لتجهيزات ومعدات تربية المائيات في الجزائر.

كما أتاحت هذه الورشة مناقشة الطرق والوسائل التي يجب اعتمادها لترقية وتطوير مجمع صناعي لتصنيع تجهيزات ومعدات تربية المائيات (أقفاص و شباك و عوامات و بائعون و سلاسل إرساء و غيرها) لتحسين كفاءة مؤسسات تربية المائيات.