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فلاحة: حمداني يستعرض تعزيز التعاون مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 10:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر- استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني ، يوم الثلاثاء، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو، حيث استعرض معها مشاريع الشراكة الجارية وتعزيز التعاون بين الجانبين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر، أن الجانبين استعرضا خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من القطاع، مشاريع الشراكة الجارية، لا سيما في مجال الغابات، وبحثا إمكانيات تعزيز وتنويع التعاون في مختلف المجالات ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و أضاف البيان ذاته، أن الاجتماع قد سمح بتقييم واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الفلاحة والتنمية الريفية.

وبهذه المناسبة، أجرى الطرفان تقييماً للتقدم المحرز في مشاريع التعاون الثلاثة (03) الجارية والمتعلقة بتطوير إستراتيجية وطنية وإطار قانوني ومؤسساتي بشأن الوصول إلى الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية بما يتماشى مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا في الجزائر.

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كما قاما بتقييم حالة تقدم التجسيد الأولي لخطة التسيير المتكامل لمجمع المناطق الرطبة، غرباس - صنهاجة - سكيكدة: إعادة التأهيل والتثمين من خلال الاستخدام العقلاني للموارد المائية بالإضافة إلى التسيير المستدام واستصلاح الأراضي في الأحواض المائية لسد كدية اسردون.

كما تم خلال هذا اللقاء، مناقشة توسيع نطاق التعاون التقني ليشمل مجالات أخرى من اختصاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 11:21
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فلاحة: حمداني يستعرض تعزيز التعاون مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2020 10:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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