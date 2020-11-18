وزير المالية و السفيرة الألمانية يستعرضان العلاقات الاقتصادية و المالية بين البلدين

و سمح اللقاء باستعراض واقع العلاقات الاقتصادية و المالي بين البلدين اضافة الى سبل و وسائل ترقيتها بما يخدم مصلحتهما المشتركة.
و انتهز وزير المالية هذه السانحة لإطلاع السفيرة الألمانية حول تطور الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد و السياسات الاصلاحية المنتهجة من طرف الحكومة لضمان انتعاش النشاطات الاقتصادية و النمو.
و تطرق الطرفان الى افاق التعاون و الأنشطة التي من شأنها توسيع مجال التعاون في مختلف المجالات لا سيما المالية.
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و قد شكل اللقاء حسب وزير المالية "فرصة للتطرق الى امكانيات استفادة الجزائر من الخبرة الألمانية خاصة في تسيير اصلاحات العصرنة".
من جهتها أعربت الدبلوماسية الألمانية عن الاهتمام الذي توليه المؤسسات الألمانية للسوق الجزائرية, مشيرة أن هذه المؤسسات تنتظر ان يتحسن مناخ الاستثمار و الشراكة أكثر فأكثر.