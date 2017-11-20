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المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لـ 2021

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 20:00     الفئـة : اقتصاد - فيديو     قراءة : 4 مرات
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 الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و عدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
 
 
 
 
آخر تعديل على الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 20:04
المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لـ 2021
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 20:00     الفئـة : اقتصاد - فيديو     قراءة : 4 مرة   شارك

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