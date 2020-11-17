تنصيب لجنتين لدراسة ومتابعة ملفات تصنيع المركبات وممارسة نشاط الوكلاء

الجزائر - أشرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الثلاثاء بالجزائر، على تنصيب لجنتين تقنيتين مكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالنسبة للأولى و الثانية وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و تتمثل اللجنة الأولى في اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها و الثانية اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها، حسب ما اوضح البيان.

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وبهذه المناسبة، أعطى الوزير توجيهات لأعضاء اللجنتين "لضمان السير الحسن لمهامهم في إطار واضح وشفاف مؤكدا أن اللجنتين لهما كل الصلاحيات وتتمتعان بالاستقلالية الكاملة في دراسة الملفات".

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على "ضرورة دراسة ملفات المتعاملين بعناية ودون تمييز مع احترام الآجال المحددة قانونا لمعالجتها".

ولضمان النزاهة والشفافية في دراسة الملفات، ذكر السيد آيت علي براهم بإلزامية "التعامل والاتصال بالمتعاملين عن طريق الأرضية الرقمية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض بدل الاتصال المباشر كما كان معمولا به سابقا".