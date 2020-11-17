Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب لجنتين لدراسة ومتابعة ملفات تصنيع المركبات وممارسة نشاط الوكلاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 16:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
تنصيب لجنتين لدراسة ومتابعة ملفات تصنيع المركبات وممارسة نشاط الوكلاء

الجزائر - أشرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الثلاثاء بالجزائر، على تنصيب لجنتين تقنيتين مكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالنسبة للأولى و الثانية وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و تتمثل اللجنة الأولى في اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها و الثانية اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها، حسب ما اوضح البيان.

إقرأ أيضا:   وزير الصناعة يبحث مع سفيرة ألمانيا بالجزائر قضايا اقتصادية ذات الاهتمام المشترك

وبهذه المناسبة، أعطى الوزير توجيهات لأعضاء اللجنتين "لضمان السير الحسن لمهامهم في إطار واضح وشفاف مؤكدا أن اللجنتين لهما كل الصلاحيات وتتمتعان بالاستقلالية الكاملة في دراسة الملفات".

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على "ضرورة دراسة ملفات المتعاملين بعناية ودون تمييز مع احترام الآجال المحددة قانونا لمعالجتها".

ولضمان النزاهة والشفافية في دراسة الملفات، ذكر السيد آيت علي براهم بإلزامية "التعامل والاتصال بالمتعاملين عن طريق الأرضية الرقمية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض بدل الاتصال المباشر كما كان معمولا به سابقا".

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب لجنتين لدراسة ومتابعة ملفات تصنيع المركبات وممارسة نشاط الوكلاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 16:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.17

الرئيس غالي: الشعب الصحراوي في حرب وسيواصل الكفاح حتى النصر

20.11.17

كورونا : 1002 إصابة جديدة، 611 حالة شفاء و 18 وفاة

20.11.17

مالي: لجنة مجلس الامن بشأن مالي تجتمع اليوم الثلاثاء

20.11.17

الإعلام الدولي يخص تطورات الوضع بالكركرات باهتمام بالغ وينقل أصوات مدينة للعدوان المغربي

20.11.17

فيروس كورونا: الدعوة إلى فتح هياكل خاصة بالصحة وغيرها

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

الأكثــر قـراءة

20.11.16

الجزائر/موريتانيا: بحث سبل توسيع التعاون التجاري بين البلدين

20.11.16

ولد السالك: نهاية الحرب مرهونة بإنهاء المغرب احتلاله للصحراء الغربية

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.16

وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"

20.11.16

أكاديمية الشباب الجزائري تدين "الاعتداء السافر" على منطقة الكركرات

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات