المركز الجهوي لدمغ الزرابي بتبسة: دمغ 12 زربية تقليدية لفائدة دار الصناعة التقليدية و الحرف لقالمة

تبسة - قام المركز الجهوي لدمغ الزرابي بتبسة بدمغ 12 زربية تقليدية لفائدة دار الصناعة التقليدية لولاية قالمة، حسب ما علم يوم الثلاثاء من المدير المحلي لدار غرفة الصناعة التقليدية و الحرف، محمد فتحي مرزوق.

وأوضح ذات المسؤول لوأج أنه تم مساء أمس الاثنين دمغ 12 زربية بحضور مختصين في المجال ومسؤولين عن المركز الجهوي للدمغ الذي يوجد مقره بدار الصناعة التقليدية و الحرف بتبسة والذي يضم 11 ولاية من شرق البلاد.

وتمكن عملية دمغ الزربية التقليدية من إكسابها علامة الجودة وتوجيهها للبيع داخل وخارج الوطن باعتبار أنها تحترم المعايير المعمول بها في هذا المجال من الصناعة الحرفية، وفقا لما كشف عنه ذات المتحدث، الذي أكد أن عملية الدمغ تستلزم احترام مجموعة من الشروط من بينها استعمال مواد طبيعية من الصوف والقطن والألوان الطبيعية بالإضافة إلى وجوب أن تكون جديدة ومتساوية السطح والجوانب و أن ترمز إلى الأصالة والموروث الثقافي.

ويعد المركز الجهوي لدمغ الزرابي بتبسة الذي أنشئ سنة 2015 "الرابع من نوعه على المستوى الوطني" بعد مراكز كل من تيبازة وغرداية وتلمسان، حيث يضم 11 ولاية من شرق البلاد وهي باتنة و أم البواقي و خنشلة و سوق أهراس و الطارف و سكيكدة و ميلة و عنابة و قالمة و قسنطينة بالإضافة إلى تبسة.

كما يبادر القائمون على عملية دمغ الزرابي التقليدية إلى تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة الحرفيين لشرح عملية الدمغ والشروط المتفق عليها بهدف تحفيزهم على تحسين أعمالهم وتجسيد هذه النصائح التي تمكنهم من دمغ زرابيهم وتصديرها لاحقا.