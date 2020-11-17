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مؤسسات مصغرة: السيد ضيافات يستعرض واقع وآفاق التعاون الثنائي مع السفير الصيني بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
مؤسسات مصغرة: السيد ضيافات يستعرض واقع وآفاق التعاون الثنائي مع السفير الصيني بالجزائر

الجزائر - استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، يوم الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي ليانه، حيث تم بحث واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المؤسسات المصغرة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر "حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها"، يضيف نفس المصدر.

وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالعلاقات التي تربط الجزائر بالصين الشعبية والتي تشهد "تطورا كبيرا" على المستوى الاقتصادي من خلال تشجيع المؤسسة الاقتصادية ،لاسيما المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الأجهزة العمومية لدعم وإنشاء المؤسسات ومرافقتها وتطويرها.

بدوره، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع الجزائر، خاصة في مجال خلق وتطوير المؤسسات الاقتصادية المصغرة وتكوينها معربا عن اعتقاده بأن التعاون الثنائي سيشهد "آفاقا أكثر إشراقا".

من جهة اخرى، اتفق الطرفان على عقد جلسات عمل من أجل وضع برنامج يسمح بتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في هذا اللقاء.

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مؤسسات مصغرة: السيد ضيافات يستعرض واقع وآفاق التعاون الثنائي مع السفير الصيني بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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