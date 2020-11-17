تنصيب محمد صخر هرامي رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي منال

و في كلمته خلال مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد، أكد السيد عرقاب أنه تم اختيار السيد هرامي بحكم تجربته في هذا القطاع لاسيما في تسيير المشاريع الكبرى وتلك التي أنجزت في إطار الشراكات.

وأوضح الوزير أن "هذا التعيين يندرج ضمن المشاريع التي نود إقرارها على مستوى القطاع للدفع بعجلته والسماح للصناعة الوطنية التحويلية بامتلاك المواد الأولية محليا".

كما يكمن الهدف من تغيير المسؤولين، حسب السيد عرقاب، في تحويل وإصلاح وإعادة تنظيم المجمع الصناعي منال وجعله "مجمعا للمهن حتى يصبح قاطرة لقطاع المناجم".

وأشار ذات المسؤول إلى وضع مجموعة من الخبراء داخليين وخارجيين تحت تصرف المجمع يضطلعون بمهمة إعادة تنظيمه، مشددا على ضرورة مرافقة تطور هذه الهيئة الصناعية من خلال تحيين إطارها التنظيمي.

اقرأ أيضا : اقتصاد الطاقة : ضرورة اعتماد نمط جديد للاستهلاك

واسترسل الوزير يقول "ينبغي علينا أن نفتح مجال المناجم وأن نعيد النظر في عجالة في نصوصه التنظيمية. وبهذا فإن مسودة مراجعة قانون المناجم قد قدمت للحكومة لجعلها أكثر جاذبية قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من رؤوس الأموال".

و من جانبه, أشار السيد هرامي الى أن المهمات الأساسية للإدارة الجديدة للمجمع منال تكمن في اعادة هيكلة المؤسسة, " من خلال استحداث مجمع قوي قادر على تنفيذ استراتيجية الوزارة و الحكومة, عن طريق اعداد خارطة طريق على المدى القصير, فصد التوصل الى الاطلاق الفعلي لإنجاز الاجراءات العملياتية".

و تشمل هاته الاجراءات, يواصل السيد هرامي, خاصة بعث برامج الاستثمارات على مستوى كافة مؤسسات المجمع و كذا الاطلاق الفعلي لاستغلال الذهب, عن طريق مرافقة و تأطير الشباب لأجل تمكينهم من التحكم في تقنيات الاستغلال. كما يتعلق الأمر بالتعجيل في استغلال منجم الحديد لغار جبيلات (ولاية تندوف) و منجم الزنك و الفوسفات لوادي أميزور(بجاية).