انعقاد الاجتماع ال35  للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا يوم الثلاثاء

لجزائر- ينظم مكتب شمال افريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بعد غد الثلاثاء الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا، حسبما افاد به بيان للمكتب.

و سيتم الاجتماع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد تحت شعار " سياسات واستراتيجيات التعافي من كوفيد-19 في شمال أفريقيا" و بمشاركة وكيلة الامين العام للأمم المتحدة و الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، فيرا سونغوي، يضيف نفس المصدر.

و بمناسبة هذا الاجتماع الخامس والثالثين (35) للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا ستنتقل رئاسة مكتب اللجنة من جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية الجزائرية، يؤكد البيان.

وتجتمع اللجنة كل سنة بوصفها هيئة تداولية قانونية، لمناقشة برنامج العمل والتوجهات الاستراتيجية لمكتب شمال افريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا و سيكون الاجتماع فرصة لتزويد مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وباحثين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني بتقييم للظروف الاقتصادية و الاجتماعية في شمال أفريقيا.

كما سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من التوصيات لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2030 والتكامل الإقليمي وخلق فرص العمل في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية.

وسيقدم تقرير الاجتماع الخامس والثالثين للجنة إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الإفريقيين و هو جهاز تداولي تابع للجنة الاقتصادية لافريقيا.

يذكر أن المكتب دون الإقليمي لشمال افريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يعد واحدا من خمسة مكاتب إقليمية فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لافريقيا، ويضم سبعة بلدان هي : الجزائر، تونس، السودان، ليبيا، مصر، موريتانيا والمغرب.

وتتمثل مهمة المكتب في دعم الدول الأعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج وطنية للتنمية الشاملة ولتحول اجتماعي واقتصادي هيكلي في شمال أفريقيا.