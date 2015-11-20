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توسيع شبكة القرض الشعبي الجزائري إلى 160 وكالة مع نهاية السنة الجارية

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 16:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
توسيع شبكة القرض الشعبي الجزائري إلى 160 وكالة مع نهاية السنة الجارية

تيارت - يرتقب توسيع شبكة القرض الشعبي الجزائري من 153 إلى 160 وكالة عبر الوطن مع نهاية السنة الجارية، حسبما صرح به اليوم الأحد بتيارت الرئيس المدير العام لذات المؤسسة البنكية محمد دحماني.

وأوضح السيد دحماني أثناء مراسم تدشين الوكالة رقم 428 بتيارت والتي تعد الثانية بالولاية، أن عدد وكالات القرض الشعبي الجزائري سيرتفع عبر التراب الوطني من 153 وكالة إلى 160 وكالة مع نهاية السنة الجارية تجسيدا لمخطط التوسيع وعصرنة شبكة البنك واندماجه في السياسة الاقتصادية للبلاد.

وأبرز ذات المسؤول أن "توسعة شبكة القرض الشعبي الجزائري تأتي من قناعة إدارة البنك بضرورة المساهمة الفعالة في المجال الاستثماري والتنمية المحلية".

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وأشار السيد دحماني إلى أن "القرض الشعبي الجزائري يحرص على توفير المنتوجات التي تتماشى ومتطلبات السوق، منها الصيرفة الإسلامية التي توفرها 4 وكالات عبر الوطن منها وكالة تيارت الجديدة، كما أن ولاية تيارت تتوفر على إمكانيات اقتصادية واستثمارية هائلة مما دعا إلى إدراجها ضمن مخطط التوسيع والعصرنة".

وتتوفر الوكالة رقم 428 لتيارت لذات المؤسسة البنكية على منتوجات جديدة منها خدمة " البطاقة بدون لمس" أو "عن بعد" و ستشرع قريبا في تمويل المبتكرين وتوفير منتوجي "ساهل ماهل" و"نشاطي" الخاصين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق السيد دحماني الذي أشار إلى أن" 190 ألف مؤسسة من هذا النوع يمولها القرض الشعبي الجزائري عبر الوطن".

وقد زار الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، رفقة والي تيارت محمد أمين درامشي مختلف مرافق هذه الوكالة الجديدة التي كلفت 35 مليون دج وتتوفر على تجهيزات عصرية والظروف المناسبة لاستقبال الزبائن حسب عرض قدمته بالمناسبة مديرة تطوير المشاريع بذات البنك، سهام تيبارسي.

كلـمات مفتـاحيــة :
توسيع شبكة القرض الشعبي الجزائري إلى 160 وكالة مع نهاية السنة الجارية
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 16:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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