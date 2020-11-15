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حماية المستهلك : وزارة التجارة تذكر مخابر تحليل الجودة بشروط ايداع ملفات طلب الاعتماد

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 12:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
حماية المستهلك : وزارة التجارة تذكر مخابر تحليل الجودة بشروط ايداع ملفات طلب الاعتماد

الجزائر - أفادت وزارة التجارة في بيان لها أنه بإمكان مخابر تجارب و تحليل الجودة ايداع ملفات الاعتماد عبر البريد الالكتروني الذي خصصته لهذا الغرض مشددة على ضرورة الالتزام بالشروط المطلوبة في هذا الاطار بغرض حماية المستهلك.

وجاء في الإعلان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " تنهي وزارة التجارة الى علم كافة المخابر مقدمي الخدمات المرخصة بموجب المرسوم رقم 14-135 المؤرخ في أبريل 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها  أنه بإمكانهم ايداع ملفات لطلب الاعتماد حسب تخصصاتها ".

كما أكدت الوزارة على أنه يجب أن تتضمن ملفات طلب الاعتماد ، الوثائق المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13- 302 المؤرخ في سبتمبر  2013 الذي يحدد شروط و كيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك.

وقد خصصت الوزارة عنوان الالكتروني للمتعاملين لايداع ملفات طلب الاعتماد عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

آخر تعديل على الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 13:09
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حماية المستهلك : وزارة التجارة تذكر مخابر تحليل الجودة بشروط ايداع ملفات طلب الاعتماد
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 12:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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