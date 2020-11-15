حماية المستهلك : وزارة التجارة تذكر مخابر تحليل الجودة بشروط ايداع ملفات طلب الاعتماد

وجاء في الإعلان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " تنهي وزارة التجارة الى علم كافة المخابر مقدمي الخدمات المرخصة بموجب المرسوم رقم 14-135 المؤرخ في أبريل 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها أنه بإمكانهم ايداع ملفات لطلب الاعتماد حسب تخصصاتها ".
كما أكدت الوزارة على أنه يجب أن تتضمن ملفات طلب الاعتماد ، الوثائق المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13- 302 المؤرخ في سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط و كيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك.
وقد خصصت الوزارة عنوان الالكتروني للمتعاملين لايداع ملفات طلب الاعتماد عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..