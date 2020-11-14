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مركب الحديد والصلب لوهران "توسيالي": تصدير أنابيب من الحجم الكبير إلى السنغال

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 11:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
مركب الحديد والصلب لوهران &quot;توسيالي&quot;: تصدير أنابيب من الحجم الكبير إلى السنغال

وهران - قام مركب الحديد والصلب "توسيالي" لبطيوة (وهران) بتصدير أنابيب حلزونية من الحجم الكبير عبر الحاويات إلى السنغال، حسبما أستفيد يوم السبت لدى خلية الاتصال لذات المركب.

وقد تم نقل زهاء 60 قطعة من الأنابيب الحلزونية ذات الحجم الكبير بمجموع 708 متر نهاية الأسبوع الجاري انطلاقا من ميناء وهران نحو ميناء داكار بالسنغال، ضمن عملية التصدير الثامنة لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري، كما أوضح نفس المصدر.

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ويرتقب الشهر الجاري تصدير 5 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا وهي ثالث عملية تخص هذا النوع من المنتجات للمركب، كما أشير إليه.

للتذكير فقد قام مركب "توسيالي" خلال العام الجاري بتصدير أزيد من 67 ألف طن من حديد البناء إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وزهاء 3 آلاف طن من الأنابيب الحديدية نحو أنغولا وأزيد من 3 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى السنغال.

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مركب الحديد والصلب لوهران "توسيالي": تصدير أنابيب من الحجم الكبير إلى السنغال
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 11:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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