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مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس 17 تعديلا ادخل على مشروع قانون المالية 2021

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس 17 تعديلا ادخل على مشروع قانون المالية 2021

الجزائر - اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس برئاسة رئيس المجلس السيد سليمان شنين ودرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2021 والتي بلغ عددها 22 تعديلا, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وقد احال المكتب في نهاية الاجتماع 17 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونيا على لجنة المالية و الميزانية للغرفة السفلى للبرلمان وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها, وفق ذات المصدر.

وخلال هذا الاجتماع, ثمن السيد شنين مداخلات السادة والسيدات النواب اثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2021, مبرزا ان "النواب رافعوا عن انشغالات المواطنين وعبروا عن اهتماماتهم وتطلعاتهم في الحياة الكريمة وتثمين الإنجازات المحققة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

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كما ثمن ايضا رئيس المجلس الشعبي الوطني "ردود ممثل الحكومة التي اتسمت بالموضوعية والواقعية", يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس 17 تعديلا ادخل على مشروع قانون المالية 2021
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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