باركيندو يشيد بدور الجزائر داخل أوبيب ومنتدى الدول المصدرة للغاز

الجزائر - أشاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للبترول (أوبيب)، محمد باركيندو، يوم الخميس بدور الجزائر داخل أوبيب ومنتدى الدول المصدرة للغاز وكذا لرئاستها خلال سنة 2020 للمنظمتين في سياق عالمي ميزته تداعيات فيروس كورونا على قطاع الطاقة.

وخلال تدخله من فيينا في إطار الاجتماع الوزاري ال 22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أثنى السيد باركيندو على "الدور القيادي الاستثنائي" لوزير الطاقة عبد المجيد عطار الذي ترأس هذه السنة أهم منظمتين في عالم الطاقة وهما أوبيب ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

وأوضح الامين العام لأوبيب في كلمة له ان "هذا الدور يعكس اهمية الجزائر بصفتها مُورّد رئيسي للغاز والبترول في العالم".

كما أشاد السيد باركيندو بالمستويات المحققة في التعاون المثمر الجاري بين المنظمتين في إطار الحوار الطاقوي أوبيب - منتدى الدول المصدرة للغاز.

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وفي هذا الصدد أثنى ذات المسؤول على دور الامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، يوري سانتيورين، في تعزيز الروابط بين المنظمتين.

واستشهد بهذه المناسبة بالاجتماع الافتتاحي رفيع المستوى و"الناجح جدا" لحوار أوبيب - منتدى الدول المصدرة للغاز حول الطاقة المنعقد يوم 04 نوفمبر المنصرم.

وتقدم السيد باركيندو بشكره إلى منتدى الدول المصدرة للغاز نظير "مساهمته الثمينة" في الأفاق البترولية العالمية 2020 لأوبيب حول الغاز الطبيعي المميع في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأردف بالقول "تتشرف أوبيب بالفرصة التي أُتيحت لها للمشاركة في نشر مقال حول البترول في المنشور الرئيسي لمنتدى الدول المصدرة للغاز +غلوبال غاز آوتلوك+".

من جهة أخرى، أبرز الامين العام لأوبيب أهمية التعاون متعدد الاطراف والحوار من اجل رفع التحديات العالمية التي تواجهها الصناعة.

وتابع السيد باركيندو يقول "إن قدرة هذا الحوار غير محدودة وأكثر أهمية الآن لأننا نبحث جميعا على جمع كل أطرافنا الفاعلة في مجال الصناعة لمكافحة التحديات الدائمة التي تفرضها جائحة كورونا وانعكاساتها الكبيرة على أسواق الطاقة".