كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ومؤسسة "تيرا سولا" توقعان على بروتوكول تعاون

الجزائر- وقعت كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و مؤسسة "تيرا سولا الجزائر" على بروتوكول تفاهم حول تطوير التعاون الصناعي في مجال الطاقات المتجددة, حسبما أفاد به بيان لذات المنظمة.

ووقع على بروتوكول الاتفاق بالأحرف الأولى يوم الاثنين المنصرم بالجزائر العاصمة كل من رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين, عبد الوهاب زياني و المدير العام لمؤسسة "تيرا سولا الجزائر", بلقاسم حاوش و هو عضو أيضا في مجلس إدارة المجمع السويسري الألماني "تيرا سولا", حسب ذات المصدر.

وأضاف البيان أنه بموجب هذه الوثيقة "ستعمل مؤسسة "تيرا سولا الجزائر" على بروز صناعة شمسية وطنية دائمة طبقا لفحوى مخطط عمل الحكومة في فرعه المتعلق بالانتقال والنجاعة الطاقوية".

وبذلك, تلتزم مؤسسة "تيرا سولا الجزائر" بفضل عقودها التي تربطها بكبار المعاهد العالمية للتصديق بمساعدة المتعاملين الجزائريين في الفرع الشمسي على التصديق على مكونات صناعتهم الضوئية وضمان تحويل المهارة والتكنولوجيا.

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بدورها ستدعم الكونفدرالية مؤسسة "تيرا سولا الجزائر" بصفتها عضو في الكونفدرالية في مشروعها الصناعي برأس الماء (سيدي بلعباس) وكذا برنامجها المقترح بالجزائر الرامي إلى إرساء محطات شمسية ضوئية بطاقة 4000 ميغاواط سنة 2024 بشكل يطابق الأهداف المسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة.