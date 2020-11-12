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فرع الحليب: المتعاملون يقترحون عقد اجتماع مع السلطات لبحث الصعوبات المسجلة

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 18:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
فرع الحليب: المتعاملون يقترحون عقد اجتماع مع السلطات لبحث الصعوبات المسجلة

الجزائر- أوصى متعاملو فرع الحليب المشاركين في ندوة افتراضية نظمتها كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين بعقد اجتماع مع السلطات قصد بحث الصعوبات المسجلة حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للكنفدرالية.

وأوضح ذات المصدر أن الندوة عن بعد التي نظمت الأربعاء برئاسة عبد الوهاب زياني عرفت مشاركة رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و منتجي الحليب و المربين و الموزعين ووحدات التحويل و منتجي الأعلاف الموزعين عبر كامل التراب الوطني بالاضافة إلى رئيس المجلس المهني المشترك لفرع الحليب.

و في ختام هذا اللقاء الافتراضي "أوصى المشاركون بشكل خاص بعقد اجتماع عاجل مع السلطات بغرض تقديم تفكير حول فرع الحليب الذي لا يزال يواجه حاليا عراقيل كبيرة قد تؤدي الى زواله المحتم".

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وحسب البيان سيتم اعداد هذا التفكير من قبل كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و سيتمحور حول "الصعوبات الخطيرة و العراقيل التي يواجهها كافة الفاعلون في فرع الحليب و كذا الاقتراحات الملائمة للوصول إلى حلول ملموسة بما يسمح بتطوير و تحسين وضع الفرع و ضمان انتاج صافي و نوعي بالنسبة للجزائر".

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فرع الحليب: المتعاملون يقترحون عقد اجتماع مع السلطات لبحث الصعوبات المسجلة
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 18:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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