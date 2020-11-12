تجارة : رزيق يشارك في أشغال منتدى التجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط

بن بوزيد يستقبل سفراء عدة دول -

مالي : لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة تعقد دورتها ال41 يوم الإثنين بباماكو -

فرع الحليب: المتعاملون يقترحون عقد اجتماع مع السلطات لبحث الصعوبات المسجلة -

مسرح : الدعوة للمشاركة في دورات تكوينية -

الجزائر دولة ذات سيادة ولا يوجد أي مانع من تطبيقها لعقوبة الإعدام -

كورونا :851 إصابة جديدة, 397 حالة شفاء و 18 وفاة -

الجزائر تدين ب شدة الاعتداء الذي وقع بمدينة جدة السعودية -

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الارهابية في الموزمبيق -

متهمون صودرت حريتهم وأملاكهم لأنهم مقربين من المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة -

شعبة تربية النحل : توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط -

صناعات الكترونية وكهرو-منزلية : استكمال إجراءات مشروع دفتر الشروط المحدد للامتيازات الجبائية -

تيبازة: الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر يقودها مقاول -

وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز -

غاز : انطلاق أشغال اجتماع منتدى البلدان المصدرة للغاز برئاسة الجزائر -

زغماتي يؤكد ضرورة التكييف المستمر للتشريع الوطني لمكافحة جرائم الاختطاف -

كرة القدم (تحضيرات): فوز اتحاد الجزائر وديا على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (6-0) -

اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ستة مترشحين للانتخابات الجزئية للمكتب التنفيذي -

المنتخب الوطني لألعاب القوى: اكتشاف ثلاث حالات إيجابية لفيروس كورونا -

توقيف 8 أشخاص إثر إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بتيبازة -