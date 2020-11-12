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تجارة : رزيق يشارك في أشغال منتدى التجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر - شارك وزير التجارة, كمال رزيق, يوم الخميس عبر تقنية التحاضر المريي عن بعد, في أشغال منتدى التجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و نظم هذا المنتدى تحت شعار "خلق فرص عمل  في زمن كوفيد 19", يضيف نفس المصدر.

وجاء هذا المنتدى, يقول البيان, على شكل ورشة عمل حول التجارة المستدامة وخلق فرص عمل بشكل فعال في منطقة جنوب البحر الابيض المتوسط وتشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات بين الضفتين وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة التجارية لاسيما في مجال التجارة الالكترونية.

كما تناول المنتدى, حسب البيان, تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية و الرقمنة والشركات الناشئة والصيدلانية والا?نتاج الفلاحي والتصدير وشبكات التوزيع الكبرى مع ضرورة توفير كل الامكانات لضمان وصول المراة المنتجة في مختلف المجالات للتصدير ومشاركتها في مختلف الفعاليات الاقتصادية.

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تجارة : رزيق يشارك في أشغال منتدى التجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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