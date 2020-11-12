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وزيرة التكوين والتعليم المهنيين تستقبل السفيرة الجديدة لمملكة هولندا بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر - استقبلت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, هيام بن فريحة, بالجزائر العاصمة, سعادة السيدة جانا فان دار فيلد, السفيرة الجديدة لمملكة هولندا بالجزائر, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان "استقبلت الدكتورة هيام بن فريحة, وزيرة التكوين والتعليم المهنيين,  في مقر دائرتها الوزارية, سعادة السيدة  Janna Van Der Velde,  السفيرة الجديدة لمملكة هولندا بالجزائر, وبهذه المناسبة هنأت السيدة الوزيرة, سعادة السفيرة بمناسبة تعيينها بالجزائر".

وخلال هذه المقابلة التي جرت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, "تبادل الطرفان المحادثات حول الأوضاع الراهنة لاسيما الجهود المبذولة لمكافحة كوفيد-19".

بعدها عرضت السيدة الوزيرة "لمحة موجزة عن برنامج تطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين", مؤكدة أن برنامج عمل دائرتها الوزارية "يولي أهمية بالغة لموائمة البرامج مع قابلية تشغيل المتربصين وتأهيل المكونين".

ولهذا الغرض أكدت السيدة الوزيرة على "ضرورة الاستفادة دائما من التجارب الناجحة المتواجدة في مختلف الدول لاسيما تجربة مملكة هولندا".

من جانبها, أبدت السفيرة الهولندية استعداد بلادها لـ  "إنشاء تعاون في مجال التكوين والتعليم المهنيين, من خلال توفير خبرة الجانب الهولندي في المجال".

وفي الأخير "تم الاتفاق على اعداد برنامج تعاون خاص بمجال التكوين والتعليم المهنيين بين الطرفين".

آخر تعديل على الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 17:44
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وزيرة التكوين والتعليم المهنيين تستقبل السفيرة الجديدة لمملكة هولندا بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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