تأجيل العمل بمراسيم تحديد أسعار الدقيق والخبز و أسعار سميد القمح الصلب

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء في بيان لها عن تأجيل العمل بالمرسوم التنفيذي المتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع و كذا المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه.

و أفادت الوزارة في بيانها انها تنهي إلى علم كل المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في شعبة الحبوب (مطاحن الدقيق و مطاحن السميد) بأنه حرصا منها على ضمان نجاح البرنامج المسطر من طرف السلطات العمومية و المتعلق بتأطير عمليات إنتاج و توزيع الدقيق و السميد المدعم، فقد تقرر تأجيل الى موعد يحدد لاحقا العمل بأحكام كل من المرسومين التنفيذيين. اقرأ أيضا : حبوب: تموين مطاحن السميد بالمادة الاولية مستمر خلال الفاتح من نوفمبر ...

و يتعلق الامر, حسب البيان, بالمرسوم التنفيذي رقم 20-241 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 13 أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع و كذا المرسوم التنفيذي رقم 20-242 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه.