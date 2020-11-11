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تأجيل العمل بمراسيم تحديد أسعار الدقيق والخبز و أسعار سميد القمح الصلب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرات
تأجيل العمل بمراسيم تحديد أسعار الدقيق والخبز و أسعار سميد القمح الصلب

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء في بيان لها عن تأجيل العمل بالمرسوم التنفيذي المتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع و كذا المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه.

و أفادت الوزارة في بيانها انها تنهي إلى علم كل المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في شعبة الحبوب (مطاحن الدقيق و مطاحن السميد) بأنه حرصا منها على ضمان نجاح البرنامج المسطر من طرف السلطات العمومية و المتعلق بتأطير عمليات إنتاج و توزيع الدقيق و السميد المدعم، فقد تقرر تأجيل الى موعد يحدد لاحقا العمل بأحكام كل من المرسومين التنفيذيين.

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و يتعلق الامر, حسب البيان, بالمرسوم التنفيذي رقم 20-241 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ  في 13 أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع و كذا المرسوم التنفيذي رقم 20-242 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 19:28
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تأجيل العمل بمراسيم تحديد أسعار الدقيق والخبز و أسعار سميد القمح الصلب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرة   شارك

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