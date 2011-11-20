صناعة عسكرية : تسليم 818 عربة من نوع مرسيدس-بنز بولاية تيارت

الجزائر- تم تسليم يوم الأربعاء 818 عربة مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس-بنز "SAFAV-MB"، حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

و حسب ذات المصدر فانه تم بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، تسليم 818 عربة متعددة المهام Class-G و سيارات نفعية Sprinter من علامة مرسيدس-بنز مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس-بنز "SAFAV-MB" مخصصة لنقل الافراد، الاسعاف، ورشات متنقلة و نقل البضائع.

و قد تمت هذه العملية لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني و مؤسسات عمومية و خاصة.

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كما اشار ذات البيان ان هذه العملية تمت في اطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي و المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة، و بإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

كما اضافت الوزارة ان "هذه العملية تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لا سيما الميكانيكية منها في ظل الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات و المؤسسات المعنية و الهادفة لتفعيل صناعة وطنية ذات منتجات ذات جودة و نوعية بمواصفات عالمية".