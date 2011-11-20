غاز : نحو استثمار أزيد من 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة

الجزائر- أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم استثمار أكثر من 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في إطار متابعة تطوير السلسلة الغازية.

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المائدة الوزارية المستديرة لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم الأربعاء عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، قال الوزير "لقد تم تطوير الموارد الغازية بشكل كبير في الجزائر من أجل تمويل تنميتها الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المواطنين. وسيتواصل ذلك مستقبلا بفضل الموارد الغازية الهامة إذ من المرتقب استثمار ما يزيد عن 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في مجال تطوير السلسلة الغازية".

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كما أوضح السيد عطار أن قانون المحروقات الذي صدر قبل أقل من سنة يهدف إلى تشجيع الاستثمار وترقية الشراكة مع الشركات العالمية.

وأردف بالقول "تعتمد الجزائر على الغاز الطبيعي منذ الاستقلال مما جعلها رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المميع".

وذكر المسؤول الاول عن القطاع أن أول مصنع للتمييع واول نهائي لتصدير الغاز قد تم تشغيلهما في أرزيو عام 1964.

من جهة اخرى أكد الوزير أن "الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة خاصة الشمسية لا تزال الوقود الرئيسي لتنمية قطاع انتاج الكهرباء في الجزائر".