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الشركة الجزائرية لصناعة العربات مرسيدس بنز لتيارت: تسليم أزيد من 800 مركبة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 16:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
الشركة الجزائرية لصناعة العربات مرسيدس بنز لتيارت: تسليم أزيد من 800 مركبة

تيارت- سلمت الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف (ولاية تيارت) التابعة للجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء 818 مركبة متعددة المهام والأنواع لأكثر من 13 زبون من القطاعين العمومي والخاص, حسب ما لوحظ.

وأفاد مدير الشركة الجزائرية للمبيعات وخدمات ما بعد البيع, حمود تازروتي, بعد توقيعه على بروتوكول التسليم, أن هذه الحصة من المركبات من الصنفين النفعية سبرنتر ومركبات الميدان رباعية الدفع من صنف كلاس ج, تشمل 371 مركبة للمديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و294 للمديرية العامة للأمن الوطني و 102 مركبة للقطاع الخاص.

كما سلمت الشركة التعداد المتبقي لكل من فروع سوناطراك ومديريات الإدارة المحلية لكل من ولايات تبسة والمدية والبيض والمديرية العامة لبريد الجزائر ومؤسسة الهندسة المدنية والبناء, وفق نفس المسؤول.

وأضاف السيد تازورتي أن نتيجة الطلب المتزايد على المنتوج, تبذل الشركة كل مجهوداتها من أجل تغطية التراب الوطني بفروع جهوية للمبيعات وخدمات ما بعد البيع, وقد أنشأت فرع تيارت مؤخرا على مستوى مصنع صناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف وسيفتح فرع آخر بولاية تلمسان مع حلول السنة الجديدة.

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وأشار الى أن كل من مقرات فروع ولايات ورقلة ووهران وبشار وسطيف هي الآن في طور التهيئة كما ستتعاقد الشركة مع موزعين خواص من أجل تسويق المنتوج وقطع الغيار عبر التراب الوطني.

للاشارة, أشرف على مراسم تسليم المركبات العقيد سمير الرميلي المدير العام بالنيابة لمؤسسة تطوير صناعة السيارات بالناحية العسكرية الثانية نيابة عن رئيس مجلس الإدارة للشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف العميد سماعيل كريكرو.

يذكر أن الشركة الجزائرية لصناعة العربات مرسيدس بنز لتيارت قد أنتجت أكثر من 22 ألف مركبة منذ دخول مصنع صناعة السيارات بعين بوشقيف حيز الخدمة سنة 2014.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 16:32
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الشركة الجزائرية لصناعة العربات مرسيدس بنز لتيارت: تسليم أزيد من 800 مركبة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 16:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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