انطلاق أشغال المائدة المستديرة الوزارية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز يوم الأربعاء

الجزائر- انطلقت أشغال المائدة المستديرة الوزارية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز يوم الأربعاء المنعقدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد حول موضوع "تأثير كوفيد-19 على سوق الغاز الطبيعي" وذلك عشية الدورة الثانية والعشرين لمنتدى البلدان المصدرة للغاز المقرر عقدها يوم الخميس.

وأعطى إشارة انطلاق الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة، وزير الطاقة عبد المجيد عطار الذي يرأس أيضا الدورة ال22 للاجتماع الوزاري .

و سيعكف المشاركون في هذه المناقشات على دراسة تأثير كوفيد-19 على سوق الغاز الطبيعي على المدى القصير والمتوسط ??، مع العلم أن الاجتماع ينعقد في سياق دولي متميز بتأثيرات الجائحة على الطلب العالمي للغاز وأسعاره التي شهدت انخفاضات غير مسبوقة.

وتطرق السيد عطار في كلمته الافتتاحية الى الظرف العالمي المُتميز بانتشار جائحة كوفيد -19 وتأثيره على الطلب على الطاقة ، لا سيما الغاز الطبيعي وأسعاره.

و شدد من جهة أخرى ، على أهمية التعاون خلال هذه الأزمة ، مؤكدا على دور منظمة الأوبيب في إطار إعلان التعاون لدعم أسعار النفط من خلال اتفاق خفض الإنتاج الموقع في أبريل الماضي.

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يذكر ان منتدى البلدان المصدرة للغاز هو منظمة حكومية مشتركة أسست خلال الدورة ال8 للاجتماع غير الرسمي للعديد من البلدان المنعقد في موسكو في ديسمبر 2008 و يضم 11 دولة عضو و 9 دول ملاحظة.

و يتعلق الأمر بكل من الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيتي و طوباغو و فينيزويلا فيما تعتبر أنغولا و أذربيجان و العراق و كازاخستان و ماليزيا و النرويج و عمان و بيرو و الامارات العربية المتحدة بلدان ملاحظة.

وتحوز البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز معًا على ثلاثة أرباع احتياطات الغاز في العالم وتساهم بأكثر من ثلثي عمليات تبادل الغاز (أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المميع).

و يهدف المنتدى الى دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.

كما يعمل المنتدى على تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز وسعر منصف للمتدخلين في هذه السوق.