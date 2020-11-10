سكن : اعادة بعث المشاريع المتوقفة في اقرب وقت ممكن

و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ترأس يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، بمقر وزارة السكن، وزير السكن و العمران و المدينة السيد كمال ناصري اجتماعا تنسيقيا تضمن عدة نقاط أهمها إعادة بعث المشاريع المتوقفة عبر كافة ولايات الوطن و الموكلة مهمة إنجازها الى دواوين الترقية و التسيير العقاري و هذا في اقرب وقت ممكن".
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و حضر الاجتماع التنسيقي كل من الأمين العام لوزارة السكن و العمران و المدينة، السيدة رئيسة الديوان و المدير العام للسكن و المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز الى جانب رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية و التسيير العقاري, يضيف نفس المصدر.