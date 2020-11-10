Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سكن : اعادة بعث المشاريع المتوقفة في اقرب وقت ممكن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
سكن : اعادة بعث المشاريع المتوقفة في اقرب وقت ممكن

الجزائر- تم خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير السكن  كمال ناصري بالجزائر دراسة إعادة بعث المشاريع المتوقفة و الموكلة مهمة إنجازها لدواوين الترقية و التسيير العقاري في اقرب وقت ممكن، حسبما افاد به بيان لوزارة السكن.

و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ترأس يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، بمقر وزارة السكن، وزير السكن و العمران و المدينة السيد كمال ناصري اجتماعا تنسيقيا تضمن عدة نقاط أهمها إعادة بعث المشاريع المتوقفة عبر كافة ولايات الوطن و الموكلة مهمة إنجازها الى دواوين الترقية و التسيير العقاري و هذا في اقرب وقت ممكن".

اقرأ أيضا :    مشروع قانون المالية 2021 : إدراج برنامج سكني جديد ب45 الف وحدة و130 الف إعانة 

و حضر الاجتماع التنسيقي كل من الأمين العام لوزارة السكن و العمران و المدينة، السيدة رئيسة الديوان و المدير العام للسكن و المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز الى جانب رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية و التسيير العقاري, يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 19:08
كلـمات مفتـاحيــة :
سكن : اعادة بعث المشاريع المتوقفة في اقرب وقت ممكن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.10

النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر

20.11.10

الذكرى ال10 لأكديم إزيك: معاناة السجناء الصحراويين محور ندوة رقمية بإيطاليا

20.11.10

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

20.11.10

خطري أدوه : "مستعدون للرد بحزم على اي مناورة للاحتلال المغربي بالكركرات"

20.11.10

إطلاق عملية غرس مليون شجرة جاءت " ردا على الحرائق الأخيرة "

20.11.10

تعليم عالي : رحلة جوية خاصة لإجلاء كافة الطلبة الممنوحين من مدريد السبت

الأكثــر قـراءة

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.09

تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

20.11.09

قضية خليفة بنك: الإنتهاء من استجواب جميع المتهمين في القضية

20.11.09

المجلس الشعبي الوطني يشارك في مائدة مستديرة حول "بناء الثقة في ظل كوفيد-19 وما بعده"

20.11.09

عمار بلحيمر: زمن الوصاية على الإعلام قد ولى

20.11.09

برج بوعريريج: إخماد حريق مهول داخل مخزن للمواد الأولية لمصنع صناعة الثلاجات و المكيفات…