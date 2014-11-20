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أزيد من 107 ألف عملية قيد وانشاء مؤسسات جديدة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرات
أزيد من 107 ألف عملية قيد وانشاء مؤسسات جديدة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2020

الجزائر - بلغت عمليات قيد و انشاء مؤسسات جديدة في السجل التجاري أزيد من 107 ألف خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان وزارة التجارة.

وأوضح البيان أن  "عمليات التسجيلات في السجل التجاري وكذا عمليات التعديل والشطب التي تم إحصاؤها خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 قدرت ب 241,892 عملية تشمل 107,967 عملية قيد و انشاء مؤسسات جديدة منها  97,080 أشخاص طبيعيين و 10,887 أشخاص معنويين".

و أضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للمقارنة لعمليات القيد في السجل التجاري في التسعة الأشهر الأولى بين سنتي 2019 و 2020، فان القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في سنة 2019 كان 85.329 فيما بلغ 97.080  السنة الجارية، أي بنسبة ارتفاع بلغت 13,77 بالمائة.

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أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فقد انتقل عدد المقيدين سنة من 11.671 سنة 2019  الى 10.887 سنة 2020، أي بنسبة انخفاض بلغت 6,72 بالمائة.

من جهة اخرى، أفادت الوزارة أن عمليات التعديل بالنسبة لنفس الفترة بلغت 83,170 عملية تعديل لمختلف الأسباب وتمت بصفة خاصة من قبل الأشخاص الطبيعيين.

أما عمليات الشطب من السجل التجاري فقد قدرت ب 50,753 عملية من النشاط  منها 91 بالمائة تمت من قبل الأشخاص الطبيعيين و نسبة 9 بالمائة من طرف الأشخاص المعنويين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 18:33
كلـمات مفتـاحيــة :
أزيد من 107 ألف عملية قيد وانشاء مؤسسات جديدة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرة   شارك

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