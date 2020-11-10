Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التعاون المنجمي : عرقاب يتحادث مع سفير كندا بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
التعاون المنجمي : عرقاب يتحادث مع سفير كندا بالجزائر

الجزائر - استقبل وزير المناجم محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، سفير كندا بالجزائر كريستوفر ويلكي، حيث تطرق معه الى فرص التعاون والشراكة في المجال المنجمي بين البلدين, حسبما أفاد بيان للوزارة.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد عرقاب عرض خلال هذا اللقاء فرص التعاون والشراكة في المجال المنجمي, معربا عن ارتياحه "للعلاقات التقليدية مع شركات المناجم  الكندية".

وأشار ذات البيان إلى أن الوزير تطرق إلى عدة مجالات للتعاون من بينها تحديث الخارطة الجيولوجية للجزائر ، مضيفا أنه في هذا المجال "سيكون التعاون مع اللجنة الجيولوجية الكندية مفيدا للغاية خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للجيوفيزياء الجوية والاستشعار عن بعد التي تتقنها كندا بشكل جيد".

كما تحدث السيد عرقاب عن إقامة تعاون وتبادل في مجال التشريع والتنظيم، والتكوين ، وكذلك مشاركة الشركات الكندية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع المنجمية .

من جانبه، حرص السيد ويلكي على التأكيد للسيد عرقاب أن "بلاده مستعدة لمرافقة الجزائر في إنعاش قطاع المناجم وتقديم مساعدتها وخبرتها في وضع هذه المحاور الرئيسية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 18:14
كلـمات مفتـاحيــة :
التعاون المنجمي : عرقاب يتحادث مع سفير كندا بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.10

سكن : اعادة بعث المشاريع المتوقفة في اقرب وقت ممكن

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري او صحراوي

20.11.10

دبلوماسي صحراوي يدعو الاتحاد الافريقي للوقوف في وجه التصعيد المغربي الخطير

20.11.10

قضية بنك الخليفة: 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة ببنك خليفة لم يتم استعادتها

20.11.10

أزيد من 107 ألف عملية قيد وانشاء مؤسسات جديدة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2020

20.11.10

التعاون المنجمي : عرقاب يتحادث مع سفير كندا بالجزائر

الأكثــر قـراءة

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.09

تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

20.11.09

قضية خليفة بنك: الإنتهاء من استجواب جميع المتهمين في القضية

20.11.09

الجزائر ليست في وضعية "انسداد " سياسي (سفيان جيلالي)

20.11.09

مجلة الجيش: الجزائر ستكون "أكثر صلابة وتفتحا" بدستور نوفمبر 2020

20.11.09

السلطات "ستعمل كل ما في مسعها" لكشف ملابسات الحرائق التي سجلتها عديد الولايات