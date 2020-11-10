التعاون المنجمي : عرقاب يتحادث مع سفير كندا بالجزائر

وأضاف المصدر ذاته أن السيد عرقاب عرض خلال هذا اللقاء فرص التعاون والشراكة في المجال المنجمي, معربا عن ارتياحه "للعلاقات التقليدية مع شركات المناجم الكندية".
وأشار ذات البيان إلى أن الوزير تطرق إلى عدة مجالات للتعاون من بينها تحديث الخارطة الجيولوجية للجزائر ، مضيفا أنه في هذا المجال "سيكون التعاون مع اللجنة الجيولوجية الكندية مفيدا للغاية خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للجيوفيزياء الجوية والاستشعار عن بعد التي تتقنها كندا بشكل جيد".
كما تحدث السيد عرقاب عن إقامة تعاون وتبادل في مجال التشريع والتنظيم، والتكوين ، وكذلك مشاركة الشركات الكندية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع المنجمية .
من جانبه، حرص السيد ويلكي على التأكيد للسيد عرقاب أن "بلاده مستعدة لمرافقة الجزائر في إنعاش قطاع المناجم وتقديم مساعدتها وخبرتها في وضع هذه المحاور الرئيسية".