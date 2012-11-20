نفط : متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى قرابة 40 دولارا للبرميل

الجزائر- تحسنت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), المكونة من 13 نفطا خاما منها خام صحاري الجزائري لتقارب مستوى 40 دولارا, وفقا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن المنظمة.

و حسب المنظمة فان سعر السلة المرجعية لأوبك قد استهلت الأسبوع الجاري عند 79ر39 دولارا للبرميل مقابل 22ر39 دولارا الجمعة الماضية.

و يسجل بذلك خام اوبك احسن مستوى له خلال الشهر الجاري بعد ان تراجع في بداية الاسبوع الفارط الى 89ر35 دولارا.

من جهته كان خام برنت و هو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن قد عرف تحسنا خلال جلسة يوم الثلاثاء, عند 00ر43 دولار مرتفعا ب 42ر1 بالمائة مقارنة بسعر اغلاق السوق يوم الاثنين.

وتدعمت اسعار الذهب الاسود من جهة بإعلان مجمع فايزر للصيدلة عن تطوير لقاح مع المخبر الألماني بيونتك ضد وباء كوفيد-19 يخفض بنسبة 99 بالمائة خطر الإصابة بالفيروس.

و هو ما يعطي املأ لانتعاش الطلب على الطاقة الذي عرف انخفاضا حادا بسبب الوباء و تداعياته على الاقتصاديات العالمية من خلال الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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من جهة اخرى تبقى السوق في حالة ترقب للاجتماعات المقبلة لأوبك خاصة مع امكانية تعديل اتفاق خفض الإنتاج لدول أوبك و غير أوبك الموقع في أبريل الفارط لدعم أسعار الذهب الأسود.

و اكد الوزير السعودي للطاقة، عبد العزيز بن سلمان أمس الاثنين إمكانية تعديل اتفاق خفض الإنتاج.

و يبلغ حجم التخفيضات المطبق حاليا 7ر7 مليون برميل في اليوم و يتبع بخفض 8ر5 مليون برميل في اليوم بداية من يناير 2021.

وينتظر ان يلتقي وزراء الطاقة للدول الاعضاء في منظمة أوبك في اجتماعهم ال 180 في 30 نوفمبر المقبل يليه الاجتماع الوزاري لدول اوبك و خارج اوبك المبرمج ل 1 ديسمبر المقبل.

و سيسبقها اجتماع اللجنة التقنية والاجتماع ال24 الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبك-خارج اوبك (أوبك+) المزمع تنظيمهما ايام 16 و 17 نوفمبر الجاري.

و كان وزير الطاقة ورئيس مؤتمر اوبك, عبد المجيد عطار قد صرح أن المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط وتوازناتها لاسيما بخصوص الطلب والتموين وذلك لأجل اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب رفقة الدول المشاركة في اتفاقية التعاون.

وحسب السيد عطار فإن في "ظل الظرف الراهن المتمثل في تباطؤ نمو الطلب على البترول فإنه يصعب على الأسواق البترولية امتصاص الزيادة في الإنتاج المنتظرة بداية سنة 2021".