الجزائر/ تركيا : تقوية المبادلات التجارية محور محادثات بين السيد رزيق ونظيرته التركية

الجزائر - شكلت سبل تعزيز و تقوية التعاون التجاري بين الجزائر و تركيا محور محادثات جمعت يوم الثلاثاء وزير التجارة، كمال رزيق بنظيرته التركية، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تلقى اليوم الثلاثاء وزير التجارة كمال رزيق مكالمة هاتفية من نظيرته وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين".

كما تطرق الطرفان الى" سبل تقوية المبادلات التجارية بما يخدم مصلحة الجزائر و تركيا", يضيف نفس المصدر.

تجدر الإشارة إلى المبادلات التجارية الجزائرية التركية عرفت نوعا من التطور حيث بلغت حوالي 4 مليار دولار سنة 2017.

و قد تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الجزائر في يناير الفارط على رفع المبادلات التجارية بين البلدين الى ما يفوق 5 مليار دولار.