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رزيق يشارك في أشغال الندوة الوزارية الـ 11 للاتحاد من أجل المتوسط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 14:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر- شارك وزير التجارة كمال رزيق يوم الثلاثاء، عبر تقنية التواصل المري?ي عن بعد في أشغال الندوة الوزارية الحادية عشرة للاتحاد من اجل المتوسط حول التجارة, حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وتاتي هذه الندوة في ظل التحديات التي يهدف الاتحاد إلى تحقيقها خدمة لمصالح شعوب المنطقة الاورومتوسطية بتعزيز التعاون والاندماج الاقليمي.

وأضاف المصدر أن هذا التعاون يأتي من خلال تجسيد العديد من المشاريع المشتركة والذي من شانه ان يجعل من المنطقة اكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية و يعزز النظرة المستقبلية للاتحاد على ضوء التحديات الراهنة التي فرضتها ازمة تفشي وباء فيروس كورونا واثارها السلبية على اقتصاديات دول المنطقة.

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من جانب آخر تلقى السيد رزيق مكالمة هاتفية من وزيرة التجارة التركية السيدة روهصار بكجان، حيث تحادث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتقوية المبادلات التجارية مما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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رزيق يشارك في أشغال الندوة الوزارية الـ 11 للاتحاد من أجل المتوسط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 14:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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