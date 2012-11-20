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المجلس الشعبي الوطني: وزير المالية بعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 12:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرات
المجلس الشعبي الوطني: وزير المالية بعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021

الجزائر -عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة.

وقال السيد بن عبد الرحمان في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021  تمت في سياق يمكن وصفه بانه "استثنائي" يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.

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وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023.

وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة).

ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة 2023(+2،7بالمائة).

أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة)، وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.

كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021  الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.

أما بالنسبة للتضخم، فان مشروع قانون المالية 2021  يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 12:44
كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: وزير المالية بعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 12:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرة   شارك

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