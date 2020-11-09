عنابة : تسوية الأملاك العقارية لمركب سيدار الحجار

عنابة - سويت يوم الأحد بعنابة الأملاك العقارية لمركب سيدار الحجار بتحويلها بصفة رسمية من مجمع سيدار إلى مركب سيدار الحجار, الذي يمثل أحد فروع ذات المجمع وذلك بالتوقيع على عقد التحويل بحضور رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, جمال الدين بريمي.

وتمت عملية التوقيع, التي جرت بمقر المديرية العامة لمجمع سيدار بالشعيبة ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة, من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سيدار, لخضر أوشيش ورئيسة مجلس إدارة مركب سيدار الحجار, جميلة لبيض والمفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري المكلف بأملاك الدولة لولاية عنابة حليم عابر.

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وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الموجهة لتطهير الأملاك العقارية لمركب سيدار الحجار التي ظلت عالقة بسبب عمليات الهيكلة التي شملت مركب سيدار الحجار والتي تعود آخرها لسنة 2018, حسب التوضيحات التي قدمت على هامش مراسم التوقيع .

وستمكن تسوية الأملاك العقارية لمركب سيدار الحجار من دعم رأسماله التجاري وترقية وزنه الاقتصادي في المعاملات الاقتصادية خاصة منها المرتبطة بالتعامل مع البنوك والدفع بالاستثمارات الاقتصادية المبرمجة بالمركب, كما تمت الإشارة إليه .

و تتمثل الممتلكات العقارية التي تم تحويلها لفائدة مركب سيدار الحجار في حوالي 758 هكتارا تمثل الأرضية المخصصة لمنشآت مركب الحديد والصلب بالحجار تفوق قيمتها التقديرية ال 100 مليار دج , حسب الرئيس المدير العام لمجمع سيدار بعنابة.

ويشغل مركب سيدار الحجار أكثر من 6000 عامل ويتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 903 هكتارا تمثل المساحة المستغلة من طرف مصنع الحديد و الصلب و المرافق الأخرى التابعة للمركب خارج محيط المصنع.