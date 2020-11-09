حملة لغرس مليون شجرة قبل نهاية السنة

الجزائر- يشرع عمال قطاع الموارد المائية يوم الثلاثاء في حملة لغرس مليون شجرة قبل حلول سنة 2021, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة.

ووفقا لنفس المصدر, فإن كل فرد من عمال القطاع والذين يصل عددهم إلى 100 الف عامل على مستوى الإدارة المركزية والادارات المحلية والمؤسسات تحت الوصاية, سيقوم بالمشاركة في هذه العملية التضامنية,حيث سيغرس كل عامل عشرة أشجار.

وسيشرف وزير القطاع, أرزقي براقي, صباح الثلاثاء على إطلاق هذه العملية الواسعة, من ضفاف واد الحراش بالجزائر العاصمة وتحديدا بمنطقة بن طلحة (بلدية براقي) على أن يستمر التشجير ليشمل كل ربوع الوطن.

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وتأتي هذه العملية "لدعم مجهودات الحكومة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن, عن طريق الحفاظ على المحيط البيئي, كما تعد إجابة على الأفعال الإجرامية التي طالت غاباتنا مؤخرا في عدة ولايات من الوطن", حسب بيان الوزارة.

وكان قطاع الموارد المائية قام خلال السنوات الأخيرة بغرس مليوني شجرة على مستوى الأحواض المنحدرة حول السدود عبر التراب الوطني, يضيف نفس المصدر.