البنك الوطني الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية في سبع وكالات جديدة

الجزائر - أعلن البنك الوطني الجزائري اليوم الأحد عن إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى سبعة (7) وكالات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوكالات التي اعتمدت هذا النشاط إلى تسع و خمسون (59) وكالة موزعة عبر 44 ولاية من الوطن.

ويتعلق الأمر بالوكالات التالية : وكالة تقرت "941 "بولاية ورقلة و وكالة "482 "بولاية عنابة و وكالة "743 "بولاية سكيكدة و وكالة الصنوبر البحري "624" بالجزائر العاصمة و وكالتي تيبازة "438"وشرشال "427" بولاية تيبازة وكذا وكالة "704 "التي تقع بولاية سطيف، حسب بيان البنك.

وذكر البنك الوطني الجزائري في ذات الإطار ان ھذا العرض يقترح على جميع فئات المجتمع من أفراد و مھنيين ومؤسسات، تسع (9) منتجات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية مقسمة إلى فئتين وهي " منتجات الادخار وتوظيف الأموال" و "المنتجات التمويلية"، مضيفا أن الفئة الأولى تشمل منتجات تتمثل في الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب و الحساب الجاري الإسلامي و حساب التوفير الإسلامي للشباب و "القصر" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد.

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وبخصوص المنتجات التمويلية (الفئة الثانية)، يضيف البيان، فإنها تتمثل في المرابحة العقارية والمرابحة للتجھيزات والمرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

كما يعلم البنك زبائنه أن تفاصيل هذه المنتجات، بالإضافة الى محاكاة المرابحة والإجارة متاحة، على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الإسلامية www.financeislamique.bna.dz كما ينشر كل جديد حول نشاط الصيرفة الإسلامية والوكالات المسوقة لمنتجاته عبر صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.