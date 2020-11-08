نقل بحري: إطلاق خط لنقل العتاد المدولب من وهران إلى أليكانت

" و جاء في البيان "تنهي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب، إطلاق خط بحري منتظم قريبا من ميناء وهران باتجاه ميناء أليكانت "، حسبما اكد نفس المصدر.
وأضاف البيان "يرجى من جميع المتعاملين والخواص المهتمين الاتصال بمصالح الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "Algérie Ferries" لحجز أماكنهم و مباشرة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض".
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للتذكير ، في بداية شهر نوفمبر اطلقت ذات الشركة خط نقل بحري منتظم لنقل العتاد المدولب: الجزائر / مرسيليا / الجزائر .