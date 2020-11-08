Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نقل بحري: إطلاق خط لنقل العتاد المدولب من وهران إلى أليكانت

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
نقل بحري: إطلاق خط لنقل العتاد المدولب من وهران إلى أليكانت

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الأحد في بيان لها, عن إطلاق خط بحري منتظم قريبا يربط بين منائي وهران و أليكانت (إسبانيا) ، مخصص لنقل العتاد المدولب (المقطورات والمركبات).

" و جاء في البيان "تنهي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب، إطلاق خط بحري منتظم قريبا من ميناء وهران باتجاه ميناء أليكانت "، حسبما اكد نفس المصدر.

وأضاف البيان "يرجى من جميع المتعاملين والخواص المهتمين الاتصال بمصالح الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "Algérie Ferries" لحجز أماكنهم و مباشرة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض".

اقرأ أيضا : فتح خط بحري لشحن العتاد المدولب بين الجزائر و مرسيليا

للتذكير ، في بداية شهر نوفمبر اطلقت ذات الشركة خط نقل بحري منتظم لنقل العتاد المدولب: الجزائر / مرسيليا / الجزائر .

كلـمات مفتـاحيــة :
نقل بحري: إطلاق خط لنقل العتاد المدولب من وهران إلى أليكانت
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.08

قضية بنك الخليفة : متهمون يتراجعون عن تصريحاتهم التي تدين عبد المِؤمن خليفة

20.11.08

نقل بحري: إطلاق خط لنقل العتاد المدولب من وهران إلى أليكانت

20.11.08

تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 - الجزائر: بن عيادة يعوض عطال المصاب بكوفيد-19

20.11.08

وليد يتباحث مع منسق الأمم المتحدة بالجزائر حول سبل تعزيز التعاون في مجال دعم المؤسسات…

20.11.08

سكيكدة : أحكام ما بين عامين و 4 سنوات سجنا في حق رئيسي بلدية سكيكدة السابق و الأسبق

20.11.08

حوادث المرور : وفاة 5 أشخاص وجرح 106 آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع

الأكثــر قـراءة

20.11.05

مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع