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التنويه بمجهودات أعوان الغابات والحماية المدنية في اخماد الحرائق

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 13:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 64 مرات
التنويه بمجهودات أعوان الغابات والحماية المدنية في اخماد الحرائق

الجزائر - نوه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني بالمجهودات التي بذلها اعوان الغابات والحماية المدنية في اخماد الحرائق التي اندلعت اول أمس الجمعة بشكل متزامن  في عدد من ولايات  الوطن.

وجاء في بيان لوزارة الفلاحة نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" اثر اندلاع حرائق يوم الجمعة الماضي, نوه السيد حمداني  بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف اعوان الغابات الى جانب اعوان الحماية المدنية والاعوان الموسميين في اخماد الحرائق التي نشبت في بعض ولايات الوطن".

كما أعرب الوزير عن "مساندته" لهؤلاء الاعوان  المجندين في الميدان كل حسب رتبته لمكافحة النيران و حماية المواطنين و الممتلكات مثلما فعلوا الصيف الماضي الذي شهد عدة حرائق على مستوى الوطن , ناهيك عن مشاركتهم  "الفعالة " في الحملات  المنظمة ضد تفشي وباء كورونا ( كوفيد-19).

إقرأ أيضا: حرائق الغابات: 41 حريقا ب8 ولايات خلال يوم الجمعة

وحسب بيان سابق للوزارة فانه تم تسجيل 41 حريقا غابيا أمس الأول الجمعة, مست ثمان (08) ولايات من الوطن و المتمثلة في كل من تلمسان و البليدة و سيدي بلعباس و وهران و الشلف و عين تموشنت و تيبازة و كذا مستغانم.

وحسب المصدر ذاته، فان حرائق الغابات اتت على مساحة إجمالية تقدر بنحو 42.338 هكتار و تسجيل 3292 بؤرة حريق.

آخر تعديل على الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 17:03
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التنويه بمجهودات أعوان الغابات والحماية المدنية في اخماد الحرائق
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 13:20     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 64 مرة   شارك

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