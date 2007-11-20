أسعار السلع: انخفاض عند التصدير وارتفاع عند الاستيراد في السداسي الأول لسنة 2020

الجزائر - سجلت أسعار تصدير السلع بالدينار, بما في ذلك المحروقات انخفاضا بنسبة 7ر28 % في السداسي الأول من سنة 2020, مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019, في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الاستيراد ارتفاعا بنسبة 1ر2 %, حسبما علمته واج من الديوان الوطني للإحصائيات.

و أوضح الديوان, أن انخفاض مؤشر قيم الوحدات عند تصدير السلع (سعر التصدير) ,راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 4ر30 % لأسعار المحروقات و انخفاض كذلك لأسعار صادرات المنتجات خارج المحروقات بنسبة 6ر1 % خلال ذات الفترة.

و أوضحت نشرية للديوان الوطني للإحصائيات حول مؤشرات قيم الوحدات للتجارة الخارجية للسلع للسداسي الأول من سنة 2020, أن انخفاض أسعار تصدير السلع التي تهيمن عليها المحروقات "راجع كلية إلى انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات".

وأوضح ذات المصدر أن هذه الانخفاضات في أسعار الصادرات, ولا سيما أسعار المحروقات (-4ر30 ?) التي وصفها الديوان الوطني للإحصائيات "بالملحوظة" مرتبطة بالانخفاضات في الحجم لها "تأثير سلبي على عائدات صادراتنا الإجمالية التي تراجعت بنسبة 9ر35?" خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأضاف ذات المصدر, أن حجم الصادرات الجزائرية, قد سجل خلال الاشهر الستة الأولى انخفاضا بنسبة 9ر35 %، لتبلغ 0ر365.

1 مليار دج مقابل 8ر129. 2 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

أما بخصوص ارتفاع مؤشر أسعار الواردات, خلال الاشهر الستة الأولى من سنة 2020 فراجع إلى ست مجموعات من المنتجات من بين التسعة التي يتضمنها هيكل الواردات.

ويتعلق الارتفاع الملحوظ أكثر بالزيوت و الدهون والشحوم ذات الطبيعة الحيوانية أو النباتية (+9ر13%) والمواد الغذائية والحيوانات الحية (+9ر7 %) وآلات وعتاد النقل (+1ر7%) و المشروبات والتبغ (+6ر6 %).

كما عرفت أسعار مجموعات أخرى ارتفاعا ويتعلق الأمر بالمواد المصنعة (+8ر4 % ) وكذا مختلف المواد الصناعية (+2 % ). ومن جهة أخرى عرفت بعض مجموعات المنتجات انخفاضا في أسعار استيرادها.

و يتعلق الانخفاض بمجموعات منتجات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة (-8ر13%) والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (-8ر8 %) وأخيرا المواد الخام غير الصالحة للاستهلاك باستثناء الوقود (-3ر7 %).

و بلغت الواردات 4ر2.128 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 مقابل 0ر2.660 مليار دج خلال نفس الفترة من 2019 مسجلة انخفاضا في القيمة ب 20 %، حسب الديوان الوطني للاحصائيات.

وقد أدت هذه التطورات المسجلة إلى "اتساع" العجز التجاري الذي ارتفع من (- 2ر530 مليار دينار جزائري) في السداسي الأول من سنة 2019 إلى (-4ر763 مليار دينار جزائري) في نفس الفترة من 2020.

كما نجم عن نتائج التجارة الخارجية, انخفاضا لمعدل تغطية الواردات بالصادرات منتقلة من 1ر80% إلى 1ر64 % خلال نفس الفترة المقارنة.

في سنة 2019, سجلت أسعار تصدير السلع تراجعا بنسبة 3ر7% في حين سجلت أسعار الاستيراد زيادة طفيفة بنسبة 9ر0 %.