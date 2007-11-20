فلاحة: ارتفاع مساحة الأراضي المسقية إلى 4ر1 مليون هكتار

الجزائر - ارتفعت مساحة الأراضي الفلاحية المسقية لتبلغ 1،43 مليون هكتار إلى غاية سبتمبر الماضي، حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.

وأوضح السيد حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2021، ان اجمالي المساحات المسقية سجل زيادة ب780 الف هكتار خلال السنوات العشرة الاخيرة حيث قدر في سنة 2010 ب650 الف هكتار.

وأضاف الوزير في نفس السياق ان مجموع المساحات الفلاحية التي تستخدم انظمة سقي مقتصدة للماء بلغ 898 الف هكتار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 75 الف فقط في سنة 2000.

أما فيما يتعلق بالعقار الفلاحي، تظهر الحصيلة التي عرضها السيد حمداني انه تم تسليم 184 الف عقد امتياز من أصل 202 الف مستفيد معني بعملية تحويل حق الانتفاع من الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الى حق الامتياز.

ويمثل ذلك مساحة تقدر ب2.137.000 هكتار من اصل 2.253.702 هكتار معني بالعملية.

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وفي اطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، تم منح مساحة قدرها950 الف هكتار لفائدة 23 الف مستفيد، حيث تم تنصيب 15 الف مستثمر على مساحة 580 الف هكتار من بينهم 2.800 مستثمر باشروا فعليا في عملية الاستصلاح على مساحة 150 الف هكتار.

وفي اطار اجراءات الحيازة على الملكية الفلاحية، تم منح 1،17 مليون هكتار لفائدة 145 الف مستفيد منهم 24 الف تحصلوا على عقود الملكية العقارية الفلاحية لمساحة تقدر ب 190 الف هكتار وذلك منذ صدور قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية في 1983.

من جهة اخرى، تم استرجاع 600 الف هكتار من الاراضي الفلاحية غير المستغلة، وفقا للأرقام التي قدمها وزير الفلاحة.