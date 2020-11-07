حرائق الغابات: دعوة إلى تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة

قضية الخليفة: انطلاق محاكمة قضية بنك الخليفة بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة -

الدورة الودية اسماعيل خباطو : تتويج مولودية الجزائر باللقب على حساب نصر حسين داي -

تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 : بلماضي يكشف عن قائمة الـ24 لاعبا تحسبا لمواجهة زيمبابوي -

البوليسارو تحذر من التصعيد العسكري بمنطقة الكركرات وتحمل المغرب المسؤولية عما قد ينجر من هذا الوضع الخطير -

حرائق الغابات: 41 حريقا ب8 ولايات خلال يوم الجمعة -

أسعار السلع: انخفاض عند التصدير وارتفاع عند الاستيراد في السداسي الأول لسنة 2020 -

قلعة مدينة الجزائر تفتح أبوابها للزوار -

فلاحة: ارتفاع مساحة الأراضي المسقية إلى 4ر1 مليون هكتار -

النظام الصحي بالجزائر بحاجة إلى مراجعة لتصحيح بعض الاختلالات -

منح البروفيسور نصر الدين براشد وسام ''الشمس المشرقة، الأشعة الذهبية'' من حكومة اليابان -

الديمقراطي جو بايدن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية -

الاتحادية الجزائرية تنس الطاولة: تأجيل الاجتماع التقني الوطني إلى موعد لاحق -

الأمم المتحدة تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال -

دراجات: المتألقون في سنة 2019 يتسلمون جوائزهم المالية يوم الأحد -

كورونا: 581 إصابة جديدة، 273 حالة شفاء و 12 وفاة -

حمداني: مشروع لإنشاء بنك مخصص لتمويل الفلاحين -

فتح قنصليات بالأراضي الصحراوية المحتلة مجرد تشويش -

حرائق الغابات: فرضية الفعل الإجرامي غير مستبعدة والقانون سيطبق ب صرامة -

وزارة التعليم العالي: رحلة خاصة السبت المقبل لفائدة الطلبة الممنوحين للدراسة في اسبانيا -