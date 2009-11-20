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كوفيد-19 : بيع الأقنعة الواقية في الفضاءات التجارية دون أي رخصة مسبقة

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 14:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 77 مرات
كوفيد-19 : بيع الأقنعة الواقية في الفضاءات التجارية دون أي رخصة مسبقة

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة في بيان لها اليوم السبت عن إمكانية بيع الكمامات في الفضاءات التجارية دون أي رخصة مسبقة من مصالحها، قصد توفير هذا المنتوج الواقي من وباء كوفيد-19 في ظل ارتفاع الطلب عليه .

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على شكل بلاغ على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك  "تنهي وزارة التجارة الى علم جميع التجار على اختلاف نشاطاتهم التجارية وكذا المساحات التجارية الكبرى، أنه بإمكانهم بيع الكمامات الواقية في مختلف هذه الفضاءات التجارية للمواطنين دون أي رخصة مسبقة من مصالح الوزارة". 

وأوضح ذات المصدر ان هذا الاجراء يندرج في إطار مجهودات الحكومة في مجابهة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما يهدف الاجراء الى توفير وسائل الوقاية للمواطنين وتسهيل عمليات التموين والاقتناء وتخفيف الطلب المتزايد على مستوى الصيدليات.

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تجدر الاشارة الى ان الجزائر تشهد على غرار العديد من الدول حالات جديدة من المصابين بالوباء و حيث بلغ عدد الاصابات المسجلة أمس الجمعة ،631 إصابة جديدة بفيروس كورونا) و 13 حالة وفاة .

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين مزيدا من اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.

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كوفيد-19 : بيع الأقنعة الواقية في الفضاءات التجارية دون أي رخصة مسبقة
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 14:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 77 مرة   شارك

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