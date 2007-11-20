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حملة "شجرة لكل مواطن" : غرس 5ر11 مليون شجرة منذ 2019

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 13:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات

الجزائر - تم غرس حوالي 11,5 مليون شجيرة في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة التشجير "شجرة لكل مواطن" والتي اطلقت في 2019, حسبما افاد به يوم السبت بالجزائر العاصمة وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحميد حمداني.

وتمثل هذه الحصيلة نسبة تقدم تقارب 27 بالمائة من الهدف الاجمالي الذي ترمي اليه الحملة وهو 43 مليون شجيرة, وفقا للأرقام التي عرضها السيد حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني والمندرجة في اطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2021.

وفي مجال استصلاح الاراضي الغابية, تم منح تراخيص لاستغلال المحيطات الغابية بموجب قرارات وزارية في الفترة بين 2010و2020 في 31 ولاية بمساحة اجمالية ممنوحة تبلغ 12.716 هكتار حسب الوزير الذي اضاف بان المساحة المستصلحة فعلا تقدر ب8.824 هكتار فيما يبلغ عدد المستفيدين 3.645 مستغل.     وبالنسبة لغابات الترفيه, تظهر الحصيلة المعروضة لفترة بين 2017 و2019 ان القطاع تمكن من تحديد 259 موقع موزع على 39 ولاية.

وبلغ عدد القرارات الصادرة فعليا في هذا الصدد 141 قرار تم على اثرها منح 74 غابة ترفيهية منها 69 غابة منحت بموجب مقررات من الولاة ضمن 29 ولاية, يضيف وزير الفلاحة.

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حملة "شجرة لكل مواطن" : غرس 5ر11 مليون شجرة منذ 2019
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 13:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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