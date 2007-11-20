Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حبوب : توقعات بتحقيق انتاج عالمي قياسي يبلغ 2.750 مليون طن في 2020 (فاو)

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 13:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
حبوب : توقعات بتحقيق انتاج عالمي قياسي يبلغ 2.750 مليون طن في 2020 (فاو)

الجزائر - أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقريرها الأخير عن الإمدادات والطلب على الحبوب, أنه من المتوقع ان يصل الإنتاج العالمي من الحبوب إلى مستوى قياسي قدره 2.750 مليون طن, متجاوزًا بذلك إنتاج عام 2019 بنسبة 1,6 في المائة.

و أوضح التقرير الصادر نهاية الاسبوع أنه بالرغم من تخفيض المنظمة في أحدث موجز عن إمدادات الحبوب والطلب عليها توقعاتها بشأن إنتاج الحبوب لعام 2020 للشهر الثاني على التوالي، بحوالي 13 مليون طن، بناء على توقعات انخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة, إلا أنه المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب إلى مستوى قياسي قدره 2.750 مليون طن, متجاوزا بذلك إنتاج عام 2019 بنسبة 1,6 في المائة".

و اوضحت المنظمة الاممية ان الانخفاض في توقعات الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة يعكس التوقعات المنخفضة لإنتاج الذرة في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا, حيث أدى استمرار سوء الأحوال الجوية إلى تخفيض توقعات الغلال.

اقرأ أيضا :       الفاو تتوقع إرتفاعا محسوسا للإنتاج العالمي للقمح في 2019

كما أشارت الى ان توقعات الإنتاج العالمي للقمح في عام 2020  تقلصت بشكل طفيف هذا الشهر, بسبب انخفاض توقعات الإنتاج في أوكرانيا والأرجنتين بفعل تأثير الطقس الجاف.

وتعتبر توقعات محصول القمح الشتوي لعام 2021, الذي يتم زرعه حاليًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية, عالية بشكل عام, ما يعكس توقعات اتساع المساحات المزروعة استجابة لارتفاع الأسعار في عدد من البلدان المنتجة الرئيسية ولا سيما في الاتحاد الأوروبي.

وقد رفعت المنظمة بشكل طفيف تقديراتها للاستخدام الإجمالي العالمي للحبوب في الفترة 2020-2021  إلى 2.745 مليون طن, ما يمثل زيادة بنسبة 1,9 في المائة عن مستوى الفترة 2019-2020, ويعزى ذلك في الغالب إلى المراجعات إلى الأعلى لاستهلاك القمح في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تؤدي توقعات هذا الشهر بانخفاض الإنتاج العالمي للذرة والقمح والأرزّ وسط تسارع وتيرة الصادرات استجابة للطلب العالمي الكبير على الواردات إلى انخفاض المخزونات خاصة لدى المصدّرين الرئيسيين.

وقد خفضت المنظمة توقعاتها للمخزونات العالمية من الحبوب بنهاية المواسم في عام 2021 بمقدار 13.6 ملايين طن منذ أكتوبر, لتصل إلى 876 مليون طن وهي الآن أقل من الرقم القياسي المسجل خلال الفترة 2017/2018.

ويبلغ المعدل العالمي لمخزونات الحبوب إلى استخدامها في الفترة 2020/2021 نسبة 31,1 في المائة, مما لا يزال يسلط الضوء على توقعات مريحة نسبيًا للإمدادات العالمية في الموسم الجديد.

من جهة اخرى, تتوقع المنظمة أن تزداد التجارة العالمية بالحبوب خلال الفترة 2020-2021 بنسبة 3,0 في المائة قياسًا إلى الفترة 2019-2020, لتصل إلى 451 مليون طن مع توقع حدوث زيادات بالنسبة إلى جميع الحبوب الرئيسية، وفي طليعتها زيادة متوقعة بنسبة 4,7 في المائة في التجارة العالمية بالحبوب الخشنة.

آخر تعديل على السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 13:36
كلـمات مفتـاحيــة :
حبوب : توقعات بتحقيق انتاج عالمي قياسي يبلغ 2.750 مليون طن في 2020 (فاو)
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 13:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.07

حريق غابات قوراية (تيبازة) : مديرية سونلغاز تعلن عن العودة التدريجية للطاقة بعد إنتهاء…

20.11.07

وفاة المجاهد والمحكوم عليه بالإعدام سابقا عبد القادر قروج المدعو جيلالي

20.11.07

حوادث المرور : وفاة 10 أشخاص وإصابة 185 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

20.11.07

حملة "شجرة لكل مواطن" : غرس 5ر11 مليون شجرة منذ 2019

20.11.07

بنوك : تدشين وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بالقليعة

20.11.07

تكوين مهني-دخول : انطلاق التسجيلات يوم الأحد

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع