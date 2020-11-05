وفاة الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك نزيم زويوش

الجزائر - توفي الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك نزيم زويوش مساء الأربعاء بأحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 80 سنة, حسبما علم لدى أقاربه.

وكان الفقيد قد شغل منصب رئيس مدير عام لمجمع سوناطراك بين سنتي 1995 و1997 ويعتبر واحد من ابرز الخبراء والمستشارين الذين تركوا بصمة في مجال الطاقة.

و إثر هذا المصاب قدم الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تعازيه لعائلة الفقيد, حيث كتب في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن والأسى, تلقيت نبأ وفاة ، السيد نزيم زويوش، من خيرة الكفاءات الوطنية والخبير في مسائل الطاقة، رحمه الله. وبهذا المصاب الجلل، أتقدم إلى أسرة الفقيد بأخلص التعازي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة ويسكنه فسيح جنانه".

من جانبه, قدم الرئيس مدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار تعازيه الخالصة لعائلة المرحوم حيث كتب في حساب المجمع على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) :"تلقى مجمع سوناطراك ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله السيد زويوش نزيم، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك من 1995الى1997".